الذكاء الاصطناعي نجم مهرجان القاهرة السينمائي 2025

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مؤخرا عن إطلاق قسم جديد يعرف باسم CAIRO’S XR، في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة بين 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ليكون أول قسم مخصص لتكنولوجيا الوسائط الجديدة في تاريخ المهرجان، ويهدف إلى تقديم طريقة جديدة ومختلفة لسرد القصص السينمائية تتيح تجربة أكثر تفاعلًا ومشاركة للجمهور في المنطقة.

ويُعد CAIRO’S XR، فرصة للفنانين والمبدعين والمطورين التقنيين لعرض أعمال تستخدم تقنيات حديثة تتخطى طرق العرض التقليدية على الشاشات، حيث يعتمد البرنامج على التكنولوجيا الحديثة التي تخلق تجارب سينمائية يستطيع المشاهد من خلالها أن يتفاعل مع القصة بعده طرق مختلفة.

ويشمل القسم تجارب مثل: العوالم الافتراضية الواسعة، والواقع المعزز، وقصص تدار بالذكاء الاصطناعي، وأعمال فنية تفاعلية تتيح للجمهور أن يكون جزءًا من القصة بدلًا من أن يكتفي بمشاهدتها فقط.

وأكد الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في بيان خاص أن CAIRO’S XR، يسعى لتقديم تجربة سينمائية مختلفة، حيث تدمج الوسائط الحديثة في سرد القصة السينمائية، فبدلًا من عرض القصص بطريقة تقليدية على شاشة ثابتة، تسمح تكنولوجيا XR بتحويل القصة إلى تجربة حية يمكن للمشاهد أن يدخلها، يتعرف عليها، ويتفاعل معها ويؤثر في مجرى أحداثها. وهو ما يعكس التزام المهرجان بدعم مستقبل السينما.

ويعتمد البرنامج على فكرة أن التكنولوجيا ليست هدفًا بحد ذاتها، بل أداة تساعد على جعل القصة أكثر عمقًا وتأثيرًا على المشاعر والفكر والمكان، سواء كان ذلك عن طريق التجول داخل عالم افتراضي يحاكي ذكرى من الماضي، أو التفاعل مع شخصية تُدار بالذكاء الاصطناعي، أو الانغماس في تركيب قصصي يمكن الاستكشاف فيه، فإن الأعمال المختارة تهدف إلى توسيع طريقة عرض السينما.

والبرنامج مفتوح الآن لاستقبال أعمال تستخدم تقنيات الواقع الممتد XR، والتقنيات التفاعلية المرتبطة، مثل: تجارب الواقع الافتراضي VR، مشروعات الواقع المعزز AR، والواقع المختلط MR، التركيبات التفاعلية الغامرة، السرديات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التجارب الممزوجة بعناصر الألعاب والألعاب التفاعلية.

يشار إلى أن آخر موعد لتقديم الأعمال هو 30 أغسطس 2025، وسيتم عرض الأعمال التي تُختار ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025، مما يتيح للفنانين فرصة الظهور على منصة دولية والتواصل مع محترفين في مجال صناعة السينما، والمساعدة في تشكيل مستقبل سرد القصص السينمائية من قلب العالم العربي.