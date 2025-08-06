وفاة عريس قبل دقائق من زفافه في المنوفية المصرية

لفظ عريس مصري في الخامسة والعشرين من عمره أنفاسه الأخيرة قبيل دقائق من إتمام عقد قرانه على عروسه، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة في منزل العروس، في واقعة صادمة حوّلت أجواء الفرح المرتقبة إلى مشهد مأساوي سادته الصدمة والأسى.

وخيم الحزن على قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، فقد تحوّلت الزغاريد إلى نحيب، وارتدت البهجة ثوب الحداد، بعدما خطف الموت عريسًا على أعتاب ليلة العمر.

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وبحسب صحف محلية، فقد تُوفي الشاب "محمد"، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد ساعات من دخوله غرفة العناية المركزة، إثر نقله بشكل عاجل إلى المستشفى عقب تعرضه للوعكة المفاجئة في منزل العروس.

وكان الشاب الراحل قد غادر منزله في يوم وفاته متوجهًا إلى بيت عروسه، وسط أجواء احتفالية وأسرية، سرعان ما تحولت إلى صدمة حين سقط مغشيًا عليه بعد دقائق قليلة من وصوله.

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وقد شيّع أهالي قرية دنشواي وعدد من القرى المجاورة بمحافظة المنوفية جثمان العريس في جنازة مهيبة خرجت من مسجد القرية، قبل أن يُوارى الثرى في مقابر الأسرة.

ووجّهت عائلة العريس الراحل مناشدة عبر وسائل إعلام مصرية طالبت فيها باحترام خصوصيتهم وتجنّب تداول الشائعات، مؤكدين أن الوفاة كانت قضاءً وقدرًا، وأن محمد كان يتمتع بصحة جيدة حتى لحظاته الأخيرة.