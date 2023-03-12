متى يبدأ شهر رمضان 2023 وكم عدد أيامه؟

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور جاد القاضي، أن الخميس 23 مارس / آذار الجاري، هو أول أيام شهر رمضان فلكيًا.

وأوضح القاضي، في بيان، الأحد، أنه طبقا للحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد؛ فإن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس / آذار (يوم الرؤية).