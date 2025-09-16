بعد فرارها من جحيم الحرب بغزة.. عضة كلب تقتل الطفلة جوري في مصر

توفيت الطفلة الفلسطينية جوري محمد أبو عواد، التي لجأت مع أسرتها إلى مصر هربًا من الحرب في قطاع غزة، بعد إصابتها بمرض السعار نتيجة عضة كلب في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ ما أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مصادر مصرية أن الطفلة تعرّضت للعضّ قبل نحو شهرين داخل أحد المجمعات السكنية، ولم تتلقّ المصل الوقائي في الوقت المناسب؛ ما أدى إلى إصابتها بالسعار وتدهور حالتها الصحية تدريجيًّا، قبل أن تُسجّل وفاتها داخل مستشفى الحميات بالعباسية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف القلب.

ويُعد السعار مرضًا فيروسيًّا شديد الخطورة ينتقل عبر لعاب الحيوانات المصابة، ويؤثر في الجهاز العصبي المركزي، ويصبح غالبًا مميتًا إذا لم يُعالج فورًا، بينما يمكن الوقاية منه بالمصل المضاد بعد تنظيف الجرح مباشرة.

وأفادت المصادر أن الطفلة وصلت إلى مصر مع والدتها وأشقائها الأربعة في فبراير الماضي، بعد استشهاد والدها في قصف إسرائيلي على غزة، قبل أن تغادر والدتها البلاد للعلاج، تاركة الأطفال معًا في القاهرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع الحادثة، حيث انتقد بعضهم الإهمال في عدم حصول الطفلة على المصل الوقائي المتوفر مجانًا في المستشفيات الحكومية، بينما حمّل آخرون السلطات مسؤولية انتشار الكلاب الضالة، مطالبين بضرورة السيطرة عليها لتجنب وقوع مآسٍ مماثلة.

وأكد ناشطون في مجال حقوق الحيوان أهمية اعتماد أساليب إنسانية للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، مثل: التطعيم والتعقيم، فيما اعتبر آخرون أن وفاة جوري تمثل إنذارًا عاجلًا للجهات الرسمية لحماية الأطفال والمواطنين من مخاطر مماثلة.