لبنان.. تحرك برلماني لحماية الأطفال من الزواج المبكر

أقرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني، اقتراح قانون حماية الأطفال من الزواج المُبكر، بعد إدخال تعديلات عليه، يتصدرها تحديد سن الزواج بـ18 عامًا في البلاد.

ومن المُقرر أن يأخذ القانون المُقترح طريقه إلى لجنة الإدارة والعدل في البرلمان، ليصل بعد ذلك إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، من أجل البت به ضمن 3 خيارات هي: القبول أو التعديل وإما الرفض.

وقالت ممثلة المجلس النسائي اللبناني في مناقشات اللجنة كريمة شبّو، إنه "بعد جهد جهيد والعديد من الجلسات النقاشية، تم إقرار اقتراح القانون الذي يحمي الأطفال من التزويج المُبكر، من خلال تحديد سن الزواج للرجل والمرأة بـ18 عامًا على كل الأراضي اللبنانية".