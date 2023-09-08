لبنان.. تحرك برلماني لحماية الأطفال من الزواج المبكر
أقرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني، اقتراح قانون حماية الأطفال من الزواج المُبكر، بعد إدخال تعديلات عليه، يتصدرها تحديد سن الزواج بـ18 عامًا في البلاد.
ومن المُقرر أن يأخذ القانون المُقترح طريقه إلى لجنة الإدارة والعدل في البرلمان، ليصل بعد ذلك إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، من أجل البت به ضمن 3 خيارات هي: القبول أو التعديل وإما الرفض.
وقالت ممثلة المجلس النسائي اللبناني في مناقشات اللجنة كريمة شبّو، إنه "بعد جهد جهيد والعديد من الجلسات النقاشية، تم إقرار اقتراح القانون الذي يحمي الأطفال من التزويج المُبكر، من خلال تحديد سن الزواج للرجل والمرأة بـ18 عامًا على كل الأراضي اللبنانية".
وأضافت لـ"إرم نيوز" أن اقتراح القانون المُقدم من النائبين جورج عقيص وأنطوان حبشي يشمل "كل المقيمين والمقيمات على الأراضي اللبنانية، وليس فقط حاملي الجنسية اللبنانية".
وأوضحت شبّو أن اقتراح القانون يشمل موادًا تعرف بسن الطفولة، إذ "يقصد بالطفل كل فتى أو فتاة دون سن 18 عامًا"، وتحدد مادة أخرى منه سن الزواج بـ18 عامًا مكتملة للجنسين.
ونوهت إلى أن اقتراح القانون يتضمن عقوبات بحق كل "من عقد أو أذن أو حرض أو تدخل أو ساهم أو اشترك بعقد زواج طفل، خلافا لأحكام هذا القانون بغرامة مالية وبالحبس من 3 أشهر لـ3 سنوات وفي حال التكرار تضاعف العقوبة والغرامة".
وأشارت شبّو إلى أن اقتراح القانون، يلغي جميع النصوص القانونية التي تتعارض مع أحكامه أو لا تتلاءم مع مضمونه، معتبرة أن وجود "خلل بالقانون لجهة عدم ضبط حالات التزويج المُبكر"، لأن "القوانين التمييزية تنتهك حقوق الطفولة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وترتب تداعيات وأزمات كبيرة على هذا الصعيد".
ولا يوجد إحصاءات حديثة عن نسب الزواج المُبكر في لبنان، لكن آخرها تحدثت عن نسبة 10% تتركز في مناطق الأطراف المهمشة إقتصاديا، حيث يتداخل مجتمع النزوح السوري بالمجتمع اللبناني المضيف، وأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تتصدر أسباب تلك النسب، التي ينتج عنها غالبًا مآس اجتماعية وإنسانية أكثر ما تطال النساء والأطفال.