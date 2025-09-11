رُشحت لجائزة إيمي.. وفاة بولي هوليداي عن 88 عاماً

توفيت الممثلة الأمريكية بولي هوليداي، المعروفة بدورها الشهير "فلو" في المسلسل الكوميدي Alice، و"مارفا" في فيلم Parent Trap، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في مانهاتن عن عمر ناهز الـ88 عاما.

وجاءت وفاة بولي بعد صراع طويل مع مشاكل صحية متعددة، وفقًا لوكيل أعمالها وصديقها القديم دينيس أسبلاند، الذي أكد لمجلة New York Times أن سبب الوفاة التهاب رئوي.

وانطلقت شهرة هوليداي بدور "فلو"، الذي رشحت عنه لجائزة إيمي، في مسلسل Alice من 1976 حتى 1980. وعرفت هوليداي بعبارتها الشهيرة "قبل عصيدة الذرة"، التي جعلت شخصيتها محبوبة لدى الجمهور.

وشاركت الممثلة الأمريكية في أعمال بارزة أخرى على الشاشة الكبيرة والصغيرة، منها أفلام Gremlins وParent Trap وMrs. Doubtfire، ومسلسلات The Golden Girls وHome Improvement، بالإضافة إلى المسرح حيث رُشحت لجائزة توني عام 1990 عن دورها في Cat on a Hot Tin Roof.

وولدت بولي هوليداي في جاسبر، ألاباما عام 1937، وكانت والدتها ربة منزل ووالدها سائق شاحنة. وبدأت مسيرتها في الموسيقى كمعلمة قبل أن تكتشف شغفها بالتمثيل خلال دراستها الجامعية.

وانطلقت مسيرة بولي المسرحية على برودواي عام 1974 بمسرحية All Over Town بإخراج داستن هوفمان، ثم ظهرت في فيلمه All the President’s Men قبل أن تحظى بدورها الأشهر في Alice.

وحصدت بولي 3 ترشيحات لجائزة إيمي عن Alice وترشيحا عن المسلسل المشتق Flo. وطوال حياتها المهنية، ارتبطت هوليداي بالفن ولم تتزوج أو تنجب أطفالا، مؤكدة في لقاءات سابقة أن "عملي هو حياتي".