تجري عمليات بحث، اليوم الجمعة، في الأدغال التايلاندية في محاولة للعثور على الركاب التسعة في طائرة سياحية تحطمت الخميس في شرق البلاد.

ولم تبد السلطات أملًا كبيرًا في العثور عليهم أحياءً.

ووفق وكالة "فرانس برس"، تحطمت الطائرة في أدغال ولاية شاشوينغساو في شرق البلاد، وعلى متنها تسعة أشخاص.

والطائرة التي أقلعت من بانكوك كانت في طريقها إلى ترات قرب الحدود مع كمبوديا.

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وقال حاكم الولاية شونلاتي يانغترونغ لصحافيين تواجدوا في منطقة الحادث: "وقع الحادث قرابة الساعة 15,10، نحاول العثور على المفقودين، لكن نرجح أن يكونوا قتلوا جميعًا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الركاب هم أربعة تايلنديين وخمسة صينيين بينهم طفلان في الثانية عشرة والثالثة عشرة.

ويشارك أكثر من 300 عسكري ومتطوع في أعمال البحث فيما باشرت السلطات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وعثر على أشلاء بشرية فضلًا عن أجزاء من الطائرة، إلا أن الأمطار الغزيرة تعيق عمليات البحث.

وأضاف الحاكم: "لا ننوي وقف العمليات طالما لم نعثر على المفقودين مع أن المياه تغمر بعض المناطق".