مذكور بالقرآن الكريم.. مصر ترصد نجم "الشعرى اليمانية"

في عملية فلكية نادرة وُصفت بـ"النوعية"، رصدت مصر نجم "الشعرى اليمانية" المذكور بالقرآن الكريم عبر مرصد "القطامية" التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالقاهرة، صباح أمس الثلاثاء.

وكشف الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، عن التفاصيل فيما بعد، مؤكدًا نجاح رصد ظاهرة "الشروق الاحتراقي" للنجم المعروف في التاريخ ولدى كثير من الحضارات.

وقال عبد الهادي، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، إن عملية الرصد كادت تفشل بعد ظهور غيوم ملأت سماء المنطقة مع ساعات الفجر الأولى وقبل الشروق، لكن تلألؤ النجم مرة أخرى من بين الغيوم التي توارت قليلًا لتترك فجوة لا تتعدى بضع درجات بسيطة فوق الأفق، سمح بنجاح العملية.

ووصف هذا النجاح بأنه بمثابة "عودة الروح" لفريق الرصد الذي رأى النجم "وهو يرسل ضوءه المتقطع الاحتراقي بين الحين والآخر وكأنه يغمز بعينه ممازحًا ومداعبًا وكأنه يهنئ الفريق بنجاح مهمته"، على حد تعبيره.

يُذكر أن نجم الشعرى اليمانية ورد ذكره في القرآن عبر قوله تعالى: "وأنه هو رب الشِّعرى"، حيث كانت تعبده قبل الإسلام بعض القبائل والشعوب، ويربط المصريون القدماء وسكان وادي النيل موعد فيضان النيل بوقت ظهوره، كما أن طلوعه مرتبط بموعد المنافسات الرياضية الأولمبية عند الإغريق قديمًا.