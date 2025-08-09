تحسن صحة أنغام ومحمود سعد ينفي شائعات تدهور المناعة

كشف الإعلامي المصري محمود سعد، يوم السبت، آخر تفاصيل الحالة الصحية لمواطنته المغنية أنغام، التي تتلقى العلاج في الخارج حالياً.

وكانت شائعات قد أفادت بتدهور الحالة الصحية لأنغام بعد تراجع طرأ على المناعة لديها ما استدعى عزلها، وهو ما نفاه سعد في تدوينة له.

وقال سعد في تدوينته عبر حسابه في منصة "إكس": "طلبتم مني أطمنكم على صحة أنغام.. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جداً في المستشفى".

وأضاف: "في مواقع نشرت أنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقاً.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها، وزي ما قلتلكم العملية يوم الخميس كانت الحمد لله موفقة جداً".

وختم الإعلامي المصري تدوينته قائلاً: "دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى.. وإن شاء الله أطمنكم عليها أول بأول".

أخبار ذات علاقة محمود سعد يكشف مستجدات حالة أنغام الصحية بعد جراحة دقيقة



