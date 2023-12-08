زخّة شهب الدب الأصغر.. ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء مصر

في ظاهرة فلكية نادرة، تستعدّ سماء مصر لاستقبال زخّة شهب الدب الأصغر، التي ستصل ذروتها، يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وتُعدُّ زخة شهب الدب الأصغر من أصغر الزخات التي تمر بالأرض، حيث يمكن رؤية ما يصل إلى 10 شهب في الساعة في ظروف مثالية.

ووفق تقدير علماء الفلك، لا تسبب هذه الشهب أي ضرر للإنسان، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة في الأماكن المظلمة.

ظواهر فلكية

يقول عضو الاتحاد الدولي للفلك، الدكتور أشرف تادرس، إن "شهر ديسمبر سيشهد ظواهر فلكية عدة بدأت مع غرة الشهر، منها ظهور القمر مع الحشد النجمي المعروف باسم خليّة النحل، في 2 ديسمبر، بينما ظهر عطارد في أقصى استطالة له مع الشمس في 4 ديسمبر".

وتُمثّل هذه الظاهرة الفرصة الأنسب لتصوير الكوكب، لأنه يظهر في أعلى نقطة بالسماء غربًا بعد غروب الشمس مباشرة، وفق تادرس.