مراسل قناة سعودية يتدارك موقفًا محرجًا على الهواء‎ (فيديو)

تدارك مراسل قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، موقفًا محرجًا وجد نفسه فيه على الهواء مباشرةً مستعينًا بمساعدة زميله في الاستوديو الذي طلب إجراء مقابلة مع الضيف الطارئ.

وكان مراسل القناة الحكومية، خالد ربيع، في أحد المنتزهات بمنطقة الباحة، يلتقي زوارها الكثر في الصيف بسبب جوها المعتدل، عندما انضم إليه ابنه الذي لا يتعدى عمره الأربع سنوات.

وقبل أن يحتار المراسل الذي كان في لقاء مع أحد الزوار، طلب منه زميله في الاستوديو، أحمد العلكمي، أن يلتقي بالطفل أيضًا، للتعرف على آراء الضيف الصغير القادم مع والده من مدينة جدة.

وسرعان ما اختصر المراسل مقابلته مع أحد الزوار للمنتزه، وبدأ مقابلة جديدة مع الطفل الصغير الذي عرّف عن نفسه، ويدعى فهد، قبل أن يكتمل اللقاء بترديد الطفل النشيد الوطني للمملكة.

ونشرت القناة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما جرى في البث المباشر، ليحقق اللقاء العفوي الكثير من الإعجاب.