عملية تجميل أنف تودي بحياة شابة كولومبية

توفيت طالبة جامعية كولومبية (21 عاما) فور عودتها إلى المنزل بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف، بعيادة طبية في مقاطعة "سانتاندير" يوم السبت الماضي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الشابة التي تدعى "جوليث كارديناس أوريبي" فقدت وعيها بمجرد وصولها إلى المنزل بعد ساعات من خضوعها للعملية، إذ نقلتها العائلة إلى أقرب مركز طبي.

وخلال ساعات فارقت جوليث الحياة، إثر إصابتها بـ6 جلطات متتالية.

وقال شقيق جوليث: "أُدخلت أختي في الساعة الـ 5 صباحا إلى المستشفى، وبدأت جراحتها التجميلية الساعة الـ7، ومكثت في المستشفى حتى الساعة الواحدة بعد الظهر. وفي الساعة الثانية عدنا للمنزل، حيث فقدت وعيها بضع مرات".