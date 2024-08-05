أقدم طالب يمني على الانتحار في محافظة إب بمجرد تسلمه نتيجة الثانوية العامة، في واقعة صدمت المجتمع المحلي.

ونقلت تقارير صحفية محلية عن مصادر تربوية في المحافظة الواقعة وسط البلاد قولها إن "الحادث الأليم يعود إلى اعتقاد الطالب بأن نتيجته تعرضت للتلاعب؛ مما أصابه باليأس والإحباط".

وأضافت المصادر أن الطالب درس الثانوية العامة في مدرسة "الامتياز" بمدينة يريم، وعُرف عنه تفوقه الشديد، مشيرة إلى أن تخلصه من حياته بطريقة مؤلمة أحدث صدمة مجتمعية كبيرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم اليمنية أعلنت السبت، نتائج الشهادة الثانوية العامة بنسبة نجاح فاقت الـ 95%.