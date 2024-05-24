"ناقة من سلالة فريدة" لمن يحرز هدف الفوز في نهائي كأس أمير قطر‎

تعهد لاعب سابق ومالك إبل معروف في قطر، اليوم الجمعة، بمنح ناقة من سلالة فريدة، للاعب الذي سيحرز هدف الفوز في نهائي كأس أمير قطر، الذي يشهد مواجهة ناديي السد وقطر.

وقال هادي العنان الجذنة المري، أن الناقة من سلالة السعدية المعروفة عند مربي وملاك الإبل، وإنها ستكون هدية لصاحب هدف الحسم في النهائي الذي يشهده البلد الخليجي.

وأضاف المري في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق" المحلية، إنه ليس من جمهور أي من طرفي النهائي، لكن قلبه يميل اليوم نحو السد، على حد قوله.