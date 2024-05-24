"ناقة من سلالة فريدة" لمن يحرز هدف الفوز في نهائي كأس أمير قطر
تعهد لاعب سابق ومالك إبل معروف في قطر، اليوم الجمعة، بمنح ناقة من سلالة فريدة، للاعب الذي سيحرز هدف الفوز في نهائي كأس أمير قطر، الذي يشهد مواجهة ناديي السد وقطر.
وقال هادي العنان الجذنة المري، أن الناقة من سلالة السعدية المعروفة عند مربي وملاك الإبل، وإنها ستكون هدية لصاحب هدف الحسم في النهائي الذي يشهده البلد الخليجي.
وأضاف المري في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق" المحلية، إنه ليس من جمهور أي من طرفي النهائي، لكن قلبه يميل اليوم نحو السد، على حد قوله.
وكان المري الذي تقدم في العمر وأصبحت لحيته بيضاء، لاعب كرة قدم في الماضي، ضمن صفوف نادي الغرافة.
لكن المري لم يبتعد عن عالم كرة القدم، ويحضر اسمه في عالم كرة القدم في قطر على الدوام، كما جرى عندما أهدى لاعب منتخب قطر، أكرم عفيف، العام الماضي، ناقة من سلالة "قحيدية" بعد تألقه في بطولة كأس آسيا 2023 التي توج فيها المنتخب العنابي.
ويعتقد اللاعب السابق ومربي الإبل الحالي، أن الهدية التي أعلن عنها، ستحفز اللاعبين على التسجيل في المباراة، لا سيما المهاجمين.
ويقام نهائي كأس بطولة أمير قطر لكرة القدم في نسختها الـ 52، مساء اليوم الجمعة، على استاد المدينة التعليمية، بين فريقي السد وقطر.