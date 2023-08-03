"التحذير فقط".. خبر سار للصوص الصغار في بريطانيا

قالت وزارة العدل البريطانية، إن المخالفين لأول مرة الذين يتم القبض عليهم في "الجرائم الصغيرة" مثل السرقة أو حيازة المخدرات، يمكن أن يتلقوا الآن "مجرد تحذير" من الشرطة.

وتنشر وزارة العدل، الخميس، مسودة مدونة سلوك تهدف إلى تنظيم كيفية استجابة الشرطة للجرائم ذات الأذى المحدود.

وبحسب صحيفة "المترو" البريطانية، "يعد ذلك جزءًا من جهود الحكومة لإنهاء جدل بشأن التعامل مع الجرائم الصغيرة".

وسيتم تزويد الشرطة بقائمة الجرائم التي يجب أن يتلقى مرتكبوها لأول مرة تحذيرًا بدلًا من إرسالهم إلى المحكمة، حيث تم إدراج السرقات الصغيرة والأضرار الجنائية والاعتداءات.

وأوضحت وزارة العدل البريطانية، أنه "سيتم استبعاد الجرائم الأكثر خطورة مثل الهجوم بالأسلحة البيضاء".

وأضافت الوزارة، أنه "يتوجب على الجناة الاعتراف بجرائمهم ليكونوا مؤهلين للحصول على التحذيرات الجديدة، مما يعني أنهم يتحملون المسؤولية عن أفعالهم".

وقال وزير العدل البريطاني داميان هيندز، إن "هذا النظام المبسط يقضي بشكل أفضل على الجرائم ذات المستوى الأدنى في مهدها، ويضمن أن يواجه الجناة الكبار صرامة القضاء".

المصدر : صحيفة المترو البريطانية