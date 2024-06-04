ما حقيقة إسقاط غراب طائرة تجسس إسرائيلية؟

كشفت خدمة لتقصي الحقائق، زيف مقطع فيديو متداول، قال ناشطون إنه لغراب يُسقط طائرة إسرائيليّة مُسيّرة في سماء الضفّة الغربيّة في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت الخدمة التابعة لـ"فرانس برس"، أن الفيديو منشور، في العام 2021، على أنّه مصوّر في أستراليا.

ويظهر في الفيديو المتداول على موقعي "إكس" و"فيسبوك" ما يبدو أنّها طائرة مسيّرة سرعان ما ينقضّ عليها طائر أسود اللون ويُعوق حركتها، وجاء في التعليقات المرافقة "طائرة تجسّس إسرائيليّة يُسقطها غراب".