ما حقيقة إسقاط غراب طائرة تجسس إسرائيلية؟
كشفت خدمة لتقصي الحقائق، زيف مقطع فيديو متداول، قال ناشطون إنه لغراب يُسقط طائرة إسرائيليّة مُسيّرة في سماء الضفّة الغربيّة في الأيام القليلة الماضية.
وذكرت الخدمة التابعة لـ"فرانس برس"، أن الفيديو منشور، في العام 2021، على أنّه مصوّر في أستراليا.
ويظهر في الفيديو المتداول على موقعي "إكس" و"فيسبوك" ما يبدو أنّها طائرة مسيّرة سرعان ما ينقضّ عليها طائر أسود اللون ويُعوق حركتها، وجاء في التعليقات المرافقة "طائرة تجسّس إسرائيليّة يُسقطها غراب".
ويأتي تداول الفيديو بهذا السياق مع تواصل العمليات العسكريّة في قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ومع تصاعد العنف في الضفة الغربية بعد بدء الحرب في غزة، انتشر الفيديو على أنه مصوّر في سماء مخيّم جنين في الضفّة الغربيّة.
لكن التفتيش على مشاهد ثابتة منه على محرّكات البحث يُظهر أنّه منشور في وسائل إعلام أستراليّة، في العام 2021، ما ينفي أن يكون حديثًا مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.
وقالت خدمة التحقق إن الفيديو نش، تحديدًا في أيلول/سبتمبر من العام 2021، وقالت وسائل الإعلام الأسترالية الناشرة له إنّه يُظهر غرابًا ينقضّ على طائرة مسيّرة لشركة "وينغ" تُستخدم في توصيل الطلبات في محيط مدينة كانبيرا في ظلّ انتشار كورونا.