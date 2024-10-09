مع اقتراب "ميلتون".. آلاف النازحين من فلوريدا الأمريكية

يتجه الإعصار ميلتون صوب ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية المطل على خليج المكسيك؛ وهو ما تسبب في اختناقات مرورية ونقص في الوقود نتيجة نزوح آلاف السكان، فيما أمر مسؤولون أكثر من مليون شخص بالإخلاء، قبل أن يضرب الإعصار منطقة خليج تامبا، وفق "رويترز".

ومن المتوقع أن يصل الإعصار من الفئة الخامسة، وهي الأعلى على مقياس شدة الأعاصير، إلى اليابسة في وقت متأخر، اليوم الأربعاء، أو في وقت مبكر غداً الخميس، ما يهدد جزءًا من الساحل الغربي المكتظ بالسكان في فلوريدا والذي لا يزال يعاني من آثار الإعصار هيلين المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أقل من أسبوعين.

ويعيش أكثر من 3 ملايين شخص في منطقة خليج تامبا مترامية الأطراف.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار ميلتون تبلغ 270 كيلومترا في الساعة.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، إنه تم نشر 5 آلاف من أفراد الحرس الوطني مع وجود 3 آلاف آخرين على أهبة الاستعداد للتعامل مع عواقب العاصفة.

وحث الرئيس جو بايدن، الذي أرجأ زيارة إلى الخارج للإشراف على الاستجابة للعاصفة، أولئك الذين صدرت أوامر الإخلاء لهم على المغادرة فوًار، وقال إنها مسألة حياة أو موت.

وتسببت حركة المرور الكثيفة في اختناق الطرق المؤدية إلى خارج تامبا.

ونفد الوقود من حوالي 17% من محطات الوقود البالغ عددها 8000 محطة في فلوريدا في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وتراجعت قوة ميلتون إلى إعصار من الفئة الرابعة أمس الثلاثاء، لكنه استعاد قوته. ومن المتوقع أن يظل الإعصار شديد الخطورة بعد وصوله إلى اليابسة في فلوريدا، مما قد يتسبب في أضرار كارثية وانقطاع التيار الكهربائي لأيام.

ولا تزال جهود الإغاثة جارية في معظم أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار هيلين، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في ست ولايات وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.