بعد زلزال كامتشاتكا.. هزات ارتدادية هائلة متوقعة لمدة شهر (فيديو)

كشفت هيئة الرصد في روسيا عن توقعاتها بحدوث هزات أرضية ارتدادية ضخمة ومؤثرة قد تصل قوتها إلى 7.5 درجة، لمدة شهر على الأقل.

جاء ذلك بعد تأكيد الهيئة الروسية أنه تم رصد موجات مد بحري "تسونامي" وصفته بأنه "خطير وقوي" على ساحل جزيرة "كامتشاتكا".

ويُعتبر هذا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة، في العقود الأخيرة، ما استدعى إصدار تحذيرات من "تسونامي" وإجراء عمليات إخلاء وقائية.

وقالت الهيئة إن زلزالاً عنيفاً تجاوزت قوته 8.7 درجات ضرب قبالة سواحل "كامتشاتكا" في روسيا واصفة إياه بأنه "الأقوى منذ عام 1952".

وذكرت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومتر، وكان مركزه على بعد نحو 125 كيلومتراً من "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي"، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة على ساحل خليج "أفاتشا".

يذكر أنه في 20 تموز/ يوليو، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7,4 درجات، تلته هزّات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبّب بأضرار جسيمة.