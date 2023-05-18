علا الفارس تكشف تفاصيل حملة ممنهجة للإساءة إليها
تمنت الإعلامية الأردنية علا الفارس أن ينال "الشخص الذي يقف خلف الحملة الممنهجة للإساءة إليها خلال الشهرين الماضيين"، أقسى وأغلظ العقوبات، مبينة أنه تم القبض عليه وسيتم تحويله قريباً إلى المحكمة.
ونشرت الفارس تدوينة عبر خاصية الستوري في حسابها بإنستغرام كتبت فيها: "الزملاء والأصدقاء الأعزاء بعد التحية.. لاحظ بعضكم خلال الشهرين الماضيين وجود تعليقات مسيئة لشخصي وحملة ممنهجة غير معروفه الأسباب".
وكشفت الفارس: "تم استهداف كل من أتابع بتعليقات غريبة ومزعجة. يطيب لي أن أزف لكم خبر إلقاء القبض على الشخص الذي يقف خلف هذه الحملة على أن يتم تحويله للمثول أمام المحكمة قريباً لمعرفه الدوافع والأسباب التي دفعت المجرم لفعلته الدنيئة ظناً أنه فوق القانون".
وخاطبت علا الفارس متابعيها بأن لا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام كل من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة لكم أو لأفراد عائلتكم".
ووجهت الإعلامية الأردنية رسالة لمتابعيها قائلة: "رسالتي للجميع لا تسكتوا عن أي حد يهدد استقراركم النفسي ويسيء لكم في مواقع التواصل.. اليوم الأمن السبراني قادر يوصل لكل هذه العينات.. والمشرع أقر عقوبات كبيرة تصل إلى عشر سنوات حبس".
وكانت الفارس قد أعلنت في رسالة نشرتها في يوليو/ تموز من العام الماضي عبر الستوري أنه تم تكليف المكتب القانوني في الولايات المتحدة ولبنان والأردن لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يعمل على نشر شائعات كاذبة ومغرضة لا تمت للواقع بصلة عنها.