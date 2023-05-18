علا الفارس تكشف تفاصيل حملة ممنهجة للإساءة إليها

تمنت الإعلامية الأردنية علا الفارس أن ينال "الشخص الذي يقف خلف الحملة الممنهجة للإساءة إليها خلال الشهرين الماضيين"، أقسى وأغلظ العقوبات، مبينة أنه تم القبض عليه وسيتم تحويله قريباً إلى المحكمة.

ونشرت الفارس تدوينة عبر خاصية الستوري في حسابها بإنستغرام كتبت فيها: "الزملاء والأصدقاء الأعزاء بعد التحية.. لاحظ بعضكم خلال الشهرين الماضيين وجود تعليقات مسيئة لشخصي وحملة ممنهجة غير معروفه الأسباب".