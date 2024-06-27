بصور مفاجئة.. جينيفر لوبيز تسافر على الدرجة الاقتصادية

اختارت نجمة البوب العالمية جينيفر لوبيز، التي تبلغ ثروتها نحو 400 مليون دولار، السفر على الدرجة الاقتصادية على متن طائرة تابعة لشركة طيران KLM، من نابولي في إيطاليا إلى باريس لحضور أسبوع الموضة.

ورصد أحد المسافرين جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 54 عامًا، على متن الرحلة برفقة حارسيها الشخصيين، واختارت النجمة العالمية الجلوس إلى جانب النافذة، بينما وضعت حقيبة يدها على الكرسي إلى جانبها.