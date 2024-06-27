بصور مفاجئة.. جينيفر لوبيز تسافر على الدرجة الاقتصادية
اختارت نجمة البوب العالمية جينيفر لوبيز، التي تبلغ ثروتها نحو 400 مليون دولار، السفر على الدرجة الاقتصادية على متن طائرة تابعة لشركة طيران KLM، من نابولي في إيطاليا إلى باريس لحضور أسبوع الموضة.
ورصد أحد المسافرين جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 54 عامًا، على متن الرحلة برفقة حارسيها الشخصيين، واختارت النجمة العالمية الجلوس إلى جانب النافذة، بينما وضعت حقيبة يدها على الكرسي إلى جانبها.
وجاءت رحلة جينيفر لوبيز إلى أوروبا وسط أنباء عن تدهور علاقتها بزوجها بن آفليك، وإلغاء جولتها الموسيقية "This is Me".
ولم يتحدث الزوجان علنًا عن علاقتهما كما لم ينفيا انفصالهما، لكن الشائعات تشير إلى أن العلاقة بينهما في حالة توتر الآن.
وألغت جينيفر لوبيز جولتها الموسيقية بعد أن أوضحت في رسالة لمعجبيها أنها بحاجة لقضاء بعض الوقت مع عائلتها، لكنها قطعت عليهم وعدًا بالعودة في المستقبل القريب.