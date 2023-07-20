نقابة الموسيقيين المصرية تخرج عن صمتها بشأن إلغاء حفلة ترافيس سكوت

وأوضح أن النقابة قررت إلغاء الحفل بناء على مطالب الجمهور كونها تتناقض مع الهوية الثقافية للشعب المصري، مؤكدا أنه لم يكن يعرف الفنان ترافيس من قبل، ولم يحضر له أي حفلات لمعرفة طبيعتها.

وأشار إلى أن نقابة الموسيقيين وضعت العديد من الضوابط والمعايير التي يتبعها جميع مطربي وفناني مصر، فلم يكن هناك أي حاجة لإلغاء أي حفلات من قبل.

ولفت إلى أن نقابة الموسيقيين ليست الوحيدة المسؤولة عن تصريح الحفلات في مصر، بل وزارة الثقافة ممثلة في الرقابة على المصنفات الفنية، بالإضافة إلى القوى العاملة.

وشدد كامل على أن نقابة الموسيقيين ليست إلا جهة مختصة بإخراج التصريح الفني فقط.

من جهة أخرى، نشرت المذيعة لميس الحديدي رد الفنان ترافيس سكوت بتغريدة جاءت ردا على إلغاء حفله.