نقابة الموسيقيين المصرية تخرج عن صمتها بشأن إلغاء حفلة ترافيس سكوت
بعد الجدل الكبير الذي أثارته حفلة مغني الراب ترافيس سكوت، التي كان من المقرر إقامتها في مصر الشهر الحالي، قررت نقابة الموسيقيين إلغاءها بسبب ضغوط عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لحملها طابعا غريبا وأفعالا شيطانية.
نقيب نقابة الموسيقيين الفنان مصطفى كامل خرج لينهي هذا الجدل بالإجابة عن التساؤلات المنتشرة حول حقيقة إلغاء الحفل.
نقابة الموسيقيين توضح أسباب إلغاء حفلة ترافيس سكوب في مصر
وقال الفنان مصطفى كامل، عبر فيديو نشره على صفحاته الشخصية، إن النقابة لم ترد قطع رزق أي فنان، ولم تتوجه لإلغاء حفلات مسبقا، إلا أن كثرة الضغط الذي ولده الجمهور حول طقوس يقوم بها "ترافيس" أثناء حفلاته جعلت النقابة أمام اختبار صعب.
وأضاف أن النقابة قبل إلغاء الحفل دعت لجنة لتقييم الفنان، وبعد اطلاعها على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بحفلاته شعرنا بخوف الجماهير من فكرة استكمال إجراءات حفل ترافيس.
وأوضح أن النقابة قررت إلغاء الحفل بناء على مطالب الجمهور كونها تتناقض مع الهوية الثقافية للشعب المصري، مؤكدا أنه لم يكن يعرف الفنان ترافيس من قبل، ولم يحضر له أي حفلات لمعرفة طبيعتها.
وأشار إلى أن نقابة الموسيقيين وضعت العديد من الضوابط والمعايير التي يتبعها جميع مطربي وفناني مصر، فلم يكن هناك أي حاجة لإلغاء أي حفلات من قبل.
ولفت إلى أن نقابة الموسيقيين ليست الوحيدة المسؤولة عن تصريح الحفلات في مصر، بل وزارة الثقافة ممثلة في الرقابة على المصنفات الفنية، بالإضافة إلى القوى العاملة.
وشدد كامل على أن نقابة الموسيقيين ليست إلا جهة مختصة بإخراج التصريح الفني فقط.
من جهة أخرى، نشرت المذيعة لميس الحديدي رد الفنان ترافيس سكوت بتغريدة جاءت ردا على إلغاء حفله.
وقالت إن فحوى الرسالة يحمل تفاصيل إنكار سكوب لما روجه أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا عدم وجود أي أغنية خاصة له تهين أي شعب على الإطلاق.
وأضافت أن جميع حفلاته لم تكن بها أي طقوس غريبة ما عدا حفلات 1-4.
يشار إلى أن الحديدي كانت مستنكرة لفكر إلغاء حفل ترافيس، مدعية أن هذا القرار سيضر السياحة المصرية والنقابة بشكل سلبي في المستقبل.