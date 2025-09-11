صورة فضائية تُظهر "رقعة شطرنج عملاقة" على كوكب الأرض (صورة)

التقطت صورة فضائية في يناير 2017 من قبل رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية، لمشهد غريب يشبه رقعة شطرنج عملاقة تحيط بنهر بريست في شمال أيداهو، على بعد نحو 40 ميلاً جنوب الحدود الكندية، قرب نقطة المراقبة "ويت تيل بوت".

وتظهر الصورة أرضاً مقسمة إلى مربعات متساوية نتيجة نظام إدارة الغابات القائم منذ حوالي 200 عام، حيث تم قطع الأشجار في بعض المربعات وترك أخرى لتستمر في النمو، ثم تُزرع الأشجار في المربعات الفارغة.

وبعد اكتمال نموها، تُستجمع الأشجار في المربعات البديلة وتبدأ الدورة من جديد.

أخبار ذات علاقة ناسا تكشف "أحد أفضل الأدلة" لاحتمال وجود حياة على المريخ

ويبلغ حجم كل مربع نحو 1.4 مليون قدم مربع، أي ما يعادل مساحة 24 ملعب كرة قدم تقريباً، ويبلغ عرض الرقعة نحو 5 أميال.

وقد أدى وجود الثلوج إلى تضخيم تباين المربعات، حيث تظهر المربعات الخالية باللون الأبيض، في حين تبدو المربعات المليئة بالأشجار باللون الأخضر الداكن، ويستمر هذا التأثير حتى الصيف، مع اختلاف درجات اللون الأخضر بحسب كثافة الغطاء النباتي، حسب مراقبة ناسا للأرض.

أخبار ذات علاقة صخرة تشبه سلحفاة على المريخ تثير دهشة علماء ناسا (صورة)

يذكر أنه في الماضي، كان نهر بريست يستخدم لنقل الأخشاب عبر تقنية تُعرف بـ “قيادة الجذوع”، حيث يقف العمال على طوافات الخشب ويوجهونها لتجنب التكدس.

هذا النشاط توقف في التسعينيات للسماح باستخدامات ترفيهية للنهر، وأصبحت الأخشاب تُنقل الآن عبر الطرق، ويمكن ملاحظة طريق مخصص للشاحنات يمر بشكل مائل عبر المربعات في الصورة.

الصورة التقطت قبل الغروب، ما أعطى بعض المنحدرات ضوءاً ذهبياً بينما غطت الظلال الطويلة الأخرى أجزاءً من الجبال، لتضيف بعداً جمالياً فريداً للمشهد الطبيعي، وفق ما أوردت ناسا.