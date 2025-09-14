هبة الدري تكشف تفاصيل "أصعب شهرين" في حياتها (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية هبة الدري تفاصيل معاناتها الصحية في رحلتها العلاجية التي استمرت لشهرين، بعد خضوعها لعملية جراحية في الرباط الصليبي وخياطة الغضاريف، في منشور مؤثر شاركته مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

وقد وثّقت الدري في مقطع مرئي مراحل متعددة من هذه الرحلة الصعبة والمؤلمة، منذ لحظة خضوعها للجراحة حتى مراحل العلاج الطبيعي، مرورًا بفترة العزل التام، التي امتدت لثمانية أسابيع، وظهرت في الفيديو لقطات متفرقة تُظهر التحديات التي واجهتها أثناء مرحلة الاستشفاء والتأهيل.

وأشارت الدري في تعليقها إلى أنّها عاشت "أصعب شهرين في حياتها"، مؤكدة أنها واجهت آلامًا شديدة وصعوبة كبيرة في إعادة التأهيل، لكنها تحدّت ذلك بإصرار وصبر إلى أن استطاعت أن تخطو على ساقها من جديد، مُعربة عن امتنانها بقولها: "الحمد لله أنني قدرت أسير على ساقي من جديد".

كما أوضحت أنّ رحلتها مع العلاج لم تنتهِ بعد، حيث لا يزل أمامها نحو أربعة أشهر من جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الكامل حتى تستعيد كامل لياقتها البدنية وتعود إلى وضعها الصحي المعتاد، على حد قولها.

وفي ختام رسالتها، طلبت هبة الدري من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، ووجّهت شكرًا خاصًا لكل من وقف إلى جانبها خلال هذه الفترة، سواء من أفراد عائلتها أو جمهورها الذي لم يتخلّ عنها.