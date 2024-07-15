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منوعات

تامر أمين يرد "بمرارة" على السخرية من ظهوره ليلا بنظارة شمسية

تامر أمين يرد "بمرارة" على السخرية من ظهوره ليلا بنظارة شمسية
الإعلامي المصري تامر أمين المصدر: متداولة
محمد بركة
محمد بركة
15 يوليو 2024، 8:53 ص

رد الإعلامي المصري تامر أمين على موجة السخرية التي انتشرت على منصات التواصل بسبب ظهوره مرتديا نظارة شمسية سوداء في برنامجه المسائي "آخر النهار"، مشيرا إلى أنه خضع  لجراحة خطيرة في عينه؛ ما استلزم ظهوره بهذا الشكل.

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واعتبر "أمين" بنبرة شديدة الأسى والمرارة أن هناك حالة من العنف والرغبة في الإيذاء المجاني من خلال سلوكيات عدوانية لدى فئة من المجتمع تحب الصوت العالي. 

وقال "صعوبة الأوضاع المفروض تخلي الناس أحن على بعض، وقلبها على قلب بعض وكتفها في كتف بعض، مش تاكل وتعض وتهبش في بعض، سلوك غريب، ومحدش عارف يفسر السلوك العدواني اللي عند الناس، مش هتهون غير لما نطبطب على بعض مش لما نخلّص على بعض".

وأضاف "امبارح بعض الفيديوهات ليا نزلت على السوشيال ميديا، وأنا طالع بنظارة شمس غامقة بسبب أني عملت عملية في عيني، وشرحت ده في الحلقة، لأن الضوء المباشر في الاستوديو هيضرني ضرر بالغ، لقيت بعض التعليقات اللي على الفيديوهات ماشية في سكة إيه يا عم ده جاي يورينا جمال نضارته، ده واضح أن الشمس جامدة في الاستوديو، محدش افترض لـلحظة أن عندي سبب".

وكان تامر أمين أعلن أول أمس خضوعه لجراحة خطيرة في عينه اليسرى تطلبت تخديرا كليا، واستغرق إجراؤها أربع ساعات. 

مصرتامر أمين

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