أول تعليق من الداعية عمر عبد الكافي بعد شائعة وفاته‎ (فيديو)

علق الداعية المصري البارز عمر عبد الكافي على شائعة وفاته، التي تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مطالبا بالتوثق من المعلومات التي تمسه من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرج عبد الكافي في فيديو، قائلا: "هذا الخبر الذي أقلق وأزعج البعض، وترك أثرا لدى آخرين، يدعونا للتأكد والتوثق من الأخبار التي ننشرها، والحمد لله الكل يعلم أن لي موقعا رسميا تنشر عليه كل أعمالي وأفعالي وأخباري ومحاضراتي، كذلك قناة اليوتيوب الخاصة بي، فهي المصادر الرئيسية للأخبار التي تخصني".

وأضاف الداعية المصري: "أخي الفاضل وأختي الفاضلة بدلا من أن تنشر خبرا، استوثق من الموقع الرسمي، وبعد ذلك أنشر ما تشاء، ولكنني أشكر اهتمامكم بي، وهذا هو ستر الله على أعمالنا، وجعل الناس يرون بنا خيرا، وما دمنا على قيد الحياة سنخدم ديننا، ونمسك ألسنتنا ما دمنا لم نتوثق من الكلمة، فالكلمة أمانة".