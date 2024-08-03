مع انعقاد دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، تم تجهيز الرياضيين بمجموعة من المعدات التكنولوجية المتطورة الاستثنائية التي أثارت الاهتمام على نطاق واسع.

فمن الملابس الرياضية عالية الأداء إلى الملابس المضادة للأشعة تحت الحمراء، تعكس الإضافات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في دمج التكنولوجيا في هذا الحدث الرياضي العالمي، بحسب تقرير لقناة Sky News.

من بين أبرز العناصر، الهاتف المحمول الجديد من سامسونج المخصص للأولمبياد، والذي تصل قيمته إلى حوالي 1049 جنيهًا إسترلينيًّا. ولا تقتصر وظيفة هذا الهاتف على كونه إكسسوارًا فاخرًا، بل يلعب أيضًا دورًا فريدًا في مراسم توزيع الميداليات الأولمبية، إذ يستخدمه الرياضيون لالتقاط صور سيلفي عند منصة التتويج، مما يساعدهم على إنشاء ومشاركة ذكريات شخصية حول إنجازاتهم. تمثل هذه المبادرة، التي تتبناها سامسونج، وسيلة جديدة للاحتفال بالألعاب.

أخبار ذات علاقة المصري آدم أصيل.. من الهروب وتغيير اسمه إلى تمثيل تركيا في أولمبياد باريس

وتمتد الابتكارات التكنولوجية إلى ما هو أبعد من الهواتف الذكية. بالنسبة للسباحين، تتضمن أحدث المعدات بدلات سباحة مصممة باستخدام مواد طُوِّرَت في الأصل لاستكشاف الفضاء، والتي تُطْلَى بمادة تمنع تسرب الماء، مما يعزز السرعة والأداء.

واستجابة للتحديات الناشئة، جُهِّز الرياضيون اليابانيون أيضًا بملابس متقدمة مضادة للأشعة تحت الحمراء. فبعد المخاوف المتعلقة باستخدام غير مصرح به لكاميرات الأشعة تحت الحمراء لالتقاط صور غير لائقة، قدمت اليابان أقمشة جديدة تمتص الضوء تحت الأحمر.

وتوفر هذه التكنولوجيا، المشابهة لتلك المستخدمة في الطائرات الشبحية، للرياضيين حماية وخصوصية معززة، مما يعالج مشكلة ملحة ظهرت خلال دورة 2020.

وبهذا، تُعزز دورة باريس 2024 الأولمبية ليس فقط قمة الأداء الرياضي، ولكن أيضًا أحدث تقنيات الملابس وتجربة الرياضيين، مما يوفر لمحة عن مستقبل الملابس الرياضية وتجربة الرياضيين.