جينيفر أنيستون تتحدث عن معركة ماثيو بيري مع الإدمان

تحدثت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون بصراحة عن وفاة زميلها في مسلسل Friends، ماثيو بيري، في مقابلة مؤثرة مع مجلة Vanity Fair.

وأعربت أنيستون عن حزنها العميق على فقدان بيري، قائلة: "لقد فعلنا كل ما بوسعنا عندما كان ذلك ممكنًا". وأوضحت أن معركة بيري مع الإدمان كانت "صعبة جدًا"، مضيفة: "نشعر وكأننا كنا في حالة حداد عليه منذ سنوات. جزء مني يعتقد أن هذا أفضل، أنا سعيدة لأنه لم يعد يعاني ويتألم".

وتوفي بيري، المعروف بدور "تشاندلر بينغ"في مسلسل "فرندز"، عام 2023 عن عمر 54 عامًا؛ بسبب "الآثار الحادة للـ"كيتامين" والغرق اللاحق في حوض الاستحمام الساخن".

وتذكرت أنيستون أنها كانت من أول من واجه بيري بإدمانه، قائلة له في أحد أيام التصوير: "نحن نعلم أنك تشرب". وكان بيري قد قال لاحقًا إن تدخل أنيستون كان "لحظة مخيفة" لكنه شكرها بشدة لأنه ساعده على الاعتراف بالمشكلة.

أخبار ذات علاقة طبيب يقر بذنبه ببيع "الكيتامين" لماثيو بيري قبل أسابيع من وفاته

براد بيت وغوينيث بالترو

خارج الحديث عن بيري، تطرقت أنيستون للحديث عن حياتها الشخصية، بما في ذلك تجربتها بعد طلاقها من براد بيت، التي وصفتها بـ"الوقت الحساس" و"الصادم". وأعربت عن قلقها الدائم من أن يتم تحريف كلماتها في الإعلام.

كما تحدثت أنيستون عن صداقتها مع غوينيث بالترو واعترافهما المشترك بعلاقاتهما السابقة مع براد بيت، قائلة: "كيف لا نتحدث عن ذلك؟ نحن فتيات!".

كما سخرت أنيستون من شائعة قديمة تحدثت عن مواعدتها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قائلة: "من بين كل المكالمات التي قد تتلقاها من مدير أعمالك.. تأتي هذه!".

وفي جانب أكثر عاطفية، فتحت أنيستون قلبها حول علاقتها المعقدة بوالدها، الممثل الراحل جون أنيستون، وقالت إن سعيها للنجاح كان مدفوعًا بمحاولة كسب رضاه. وأضافت: "هذا كان دافعي وأكبر ألمي أيضًا؛ محاولة إثبات قيمتي لرجل كان قادرًا على الحب بحدود".