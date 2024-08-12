فرضت إدارة استاد ويمبلي قيودًا صارمة تتعلق بحجم حقائب معجبي تايلور سويفت، الذين يخططون لحضور حفلات المغنية الشهيرة في لندن.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ستقدم سويفت 5 حفلات في الملعب خلال الفترة من الـ15 إلى الـ20 من أغسطس، وأوضحت إدارة الاستاد أن الحقائب المسموح بها يجب أن تكون صغيرة فقط، بحجم لا يتجاوز A4 (297 مم × 210 مم × 210 مم).

وفي بيانها، أكدت الإدارة أن الحقائب الأكبر من هذا الحجم، أو تلك التي لا تتماشى مع القواعد لن يسمح لصاحبها بالدخول إلى الحفل إلا دونها، كما ذكرت الإدارة أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز السلامة وتسريع عملية الفحص الأمني.

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وبالنسبة للبضائع الرسمية التي تُشترى يوم الحفل، فإن المنظمين سيحرصون على تعبئتها في أكياس بلاستيكية شفافة، يمكن إدخالها إلى الملعب.

أما البضائع المشتراة من خارج الاستاد، فسيتم وضعها في أكياس محكمة، ويجب عدم فتحها حتى الوصول إلى الداخل.

يذكر أن تايلور سويفت ألغت حفلاتها الأخيرة في العاصمة النمساوية فيينا، بعد تهديدات أمنية.