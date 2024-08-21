قُتل 6 أفراد من عائلة واحدة في العراق، بعد أن اقتحم مسلحون يرتدون ملابس عسكرية منزلهم في منطقة العباسية التابعة لقضاء سامراء، وفق وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

وأكدت السلطات الأمنية العراقية اعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في الحادثة، حيث تشير المعطيات والمعلومات الأولية إلى وجود شبهة "جنائية"، وفق خلية الإعلام الأمني.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إنه "من خلال العمل الاستخباري والأمني المكثف للأجهزة الأمنية المختصة، وللوقوف على ملابسات حادث مقتل أسرة بالكامل في قضاء سامراء، فقد تم التوصل إلى خيوط مهمة في هذه الحادثة".

وأكدت أن عمليات التحقيق والتحري مازالت جارية للوصول إلى النتائج النهائية للحادثة، لمحاسبة الفاعلين، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.