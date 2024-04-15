فضيحة في "هارفارد الأمريكية".. بيع أقدام وأيدٍ ورؤوس

أقرت دينيس لودغ، زوجة المدير السابق لمشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية، بالذنب في تهمة فيدرالية، بنقل وشحن أجزاء بشرية مسروقة إلى مشترين.

وتورطت دينيس وزوجها سيدريك و5 أشخاص آخرين في مؤامرة مزعومة، من خلال شبكة من الأشخاص في أنحاء البلاد، بشراء وبيع رفات بشرية مسروقة من جامعة هارفارد ومشرحة في أركنسو.

وكان رجل بنسلفانيا جيريمي بولي، المقيم في طومسون، قد اعترف بالذنب العام الماضي في التآمر والنقل بين الولايات للأجزاء المسروقة، وينتظر تنفيذ الحكم بحقه.