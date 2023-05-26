الكويت.. العثور على جثة المفقود مبارك الرشيدي
كشف تسجيل منسوب لعبدالرحمن الرشيدي تفاصيل جديدة حول مقتل شقيقه مبارك الرشيدي، وقال في تسجيل صوتي إنه تم العثور على جثة شقيقه داخل صندوق نفايات في منطقة السالمي في العاصمة الكويتية، والذي كان قد اختفى في ظروف غامضة في الخامس من الشهر الحالي.
وأثيرت قصة الشاب الكويتي الذي فقد أثناء تواجده في أحد المخيمات الموجودة في منطقة كبد برفقة أحد أصدقائه، بعد نداء استغاثة أطلقته عائلة الرشيدي عبر منصات التواصل الاجتماعي، أرفقته بصورة ابنها مبارك وأرقام هواتفها من أجل التواصل معها في حال تم العثور عليه أو التوصل إلى أي معلومة قد تقودها إليه.
وأثارت قضية الرشيدي حالة من الهلع لدى الشارع الكويتي وباتت تعرف محليًا بـ"مفقود كبد، وتساءل الكويتيون عن سبب اختفائه وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء فقدانه أم لا.
وأكدت عائلة الشاب المغدور أن ابنها لا يعاني من أي أمراض نفسية ولا يتعاطى المخدرات، وهو متزوج ولديه 5 أبناء أكبرهم في العاشرة من عمره وأصغرهم يبلغ عامًا ونصف العام.
ونفت عائلة مبارك أن يكون لابنهم المفقود أي أعداء، لكنها وجهت أصابع الاتهام نحو صديقه الذي كان برفقته في المخيم باعتبار أنه كان آخر من تواصل معه قبل اختفائه.
وسبق أن كشف شقيقه في معلومات عن يوم اختفائه، أن زوجة شقيقه المفقود تواصلت معه في العاشرة ليلًا يوم اختفائه، وكان برفقة صديقه "المتهم"، وكان في حالته الطبيعية، مبينًا أن التواصل معه انقطع بعد ذلك، وأنهم حاولوا التواصل معه أكثر من مرة ولكن دون جدوى.
وقال شقيق مبارك إنه بعد التواصل مع المتهم، أخبرهم بأن مبارك مفقود، وذلك بعد مضي وقت طويل على اختفائه، وأنه رآه في منتصف الليل في المخيم، وفي اليوم التالي قام المتهم بغسل سيارته بمواد كيميائية بعد أن ادعى أنها مسروقة، وقد عثرعليها في مخيم يمتلكه.
وأمرت النيابة العامة بتجديد حبسه على ذمة التحقيق في السجن المركزي، بعد تعمده غسل سيارته جيدًا من الداخل والخارج مباشرة بعد اختفاء مبارك في إحدى المحطات القريبة من المخيم لإخفاء أي أثر، وهو ما كشفته كاميرات المراقبة المثبتة في المحطة.
وتبين بعد التفتيش والفحص أن المتهم مدمن، وعثر على مخدرات داخل منزله ومخيمه الخاص، وهو ما أكده شقيق الشاب المختفي، عبدالرحمن الرشيدي.