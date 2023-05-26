الكويت.. العثور على جثة المفقود مبارك الرشيدي

وأثارت قضية الرشيدي حالة من الهلع لدى الشارع الكويتي وباتت تعرف محليًا بـ"مفقود كبد، وتساءل الكويتيون عن سبب اختفائه وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء فقدانه أم لا.

وأكدت عائلة الشاب المغدور أن ابنها لا يعاني من أي أمراض نفسية ولا يتعاطى المخدرات، وهو متزوج ولديه 5 أبناء أكبرهم في العاشرة من عمره وأصغرهم يبلغ عامًا ونصف العام.

ونفت عائلة مبارك أن يكون لابنهم المفقود أي أعداء، لكنها وجهت أصابع الاتهام نحو صديقه الذي كان برفقته في المخيم باعتبار أنه كان آخر من تواصل معه قبل اختفائه.