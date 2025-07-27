رانيا يوسف تفتتح مدرسة لتعليم الرقص الشرقي وتحُيي أولى حفلاتها

من المنتظر أن تفتتح الفنانة المصرية رانيا يوسف، مدرستها الخاصة لتعليم الرقص الشرقي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تحمل اسم "Tabla by Rania"، وذلك في حفل كبير، وسط حضور متوقع لعدد من النجوم ومحبي فنون الرقص الشرقي والباليه، اليوم الأحد.

ويُعد هذا الحفل هو أول فعالية راقصة تحييها رانيا يوسف ضمن أنشطة الاستوديو الجديد، الذي أعلنت عن تدشينه منذ أسابيع، ولاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت يوسف في منشور سابق عبر حساباتها الرسمية: "بنات أبو ظبي.. جهزن نفسكن لليلة ما تُنسى، أكبر حدث للرقص الشرقي بيكون عندنا في ريم مول أبو ظبي. نحتفل سويًا بالافتتاح التجريبي لأول ستوديو متخصص في هذا الفن الجميل".

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كما أضافت: "اللي بتحضر بتعيش أجواء غير مع الفنانة رانيا يوسف، والراقصات جوهرة، جورجينا، وبيبي... رقص، موسيقى شرقية، أنوثة وطاقة لا توصف.. ليلة واحدة، لكنها ستظل في الذاكرة".

وبحسب المنظمين، فإن الحضور إلى الحفل مجاني، ولكن يشترط الحجز المُسبق، كما يقتصر الدخول على السيدات فقط، من عمر 16 سنة فما فوق.

يُذكر أن أحدث أعمال رانيا يوسف هو مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي تم عرضه في رمضان 2025، بطولة نخبة من الفنانين أبرزهم علاء عصام عمر ،شيرين ،مايان السيد وعدد من النجوم.