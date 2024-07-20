ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على شخص يقوم باختراق حسابات السيدات عبر موقع "فيسبوك" والحصول على صورهن الخاصة، وتهديدهن وابتزازهن من أجل الحصول على مبالغ مالية.

وفي التفاصيل، تلقت مباحث الإنترنت العديد من البلاغات من سيدات بمحافظة المنوفية، يتهمن خلالها حسابًا وهميًا يديره شخص، يقوم بتهديدهن بصورهن الخاصة، التي يحصل عليها عن طريق اختراق حساباتهن على "فيسبوك".

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وأشارت مقدمات البلاغات إلى أن صاحب الحساب يطلب منهن مبالغ مالية كبيرة حتى لا يقوم بفضحهن ونشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاعت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع قطاع الأمن العام، والإدارة العامة للتكنولوجيا، تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، يقيم بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

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وعثرت الشرطة، بعد أن ألقت القبض على المتهم، بحوزته هاتفًا محمولًا فيه العديد من الصور الخاصة للسيدات، والتي تعد دليلًا ملموسًا على الوقائع المبلغ عنها.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، ووضعت الهاتف المحمول والصور التي بها حرزًا بالقضية، وقامت بعرض المتهم على النيابة العامة، حيث اعترف أمامها بارتكابه الوقائع المذكورة كاشفًا عن السبب في ذلك وهو رغبته في الحصول على الأموال.