إحباط مخطط فاشل لاختطاف طائرة ركاب أسترالية

ألقت السلطات الأسترالية القبض على مشتبه فيه عقب إحباط محاولة مزعومة لاختطاف طائرة ركاب، في ما وصفه طيار أسترالي بأنه "أمر غريب" وفاشل.

وذكرت صحيفة "ذا أستراليان" أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وأجهزة الاستخبارات تحقق في المؤامرة المزعومة، وسط تكتم على تفاصيل القضية، مع استمرار أوامر منع النشر المتعلقة بالتحقيق. وأكدت الصحيفة أن المشتبه فيه محتجز حاليًّا، ولا يوجد أي تهديد مستمر للجمهور.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم كان يخطط للسيطرة على الطائرة في مطار أسترالي ونقلها إلى دولة في الشرق الأوسط، مع التزود بالوقود خلال الرحلة. وأوضح مصدر مطلع أن الأمر كان يتطلب عدة توقفات، لكن كانت هذه هي نية المشتبه فيه المزعومة.

وقال الطيار ديفيد أوليفر في برنامج "صن رايز" على قناة "7 نيوز": "إنه أمر غريب حقًّا، هناك بروتوكولات أمنية صارمة على الأرض وفي الطائرات، وسيكون من الصعب جدًّا دخول قمرة القيادة".

وأضاف وزير الصحة مارك بتلر أن أي بلاغ عن اختطاف محتمل يثير "قشعريرة في الجسم"، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية في المطارات.

وأفادت الصحيفة، بأن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز اطّلع على تفاصيل التحقيق، بما في ذلك احتمالية وجود دافع معادٍ للسامية وراء المخطط.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات الرئيسية والثانوية، وعقدت وزارة الداخلية اجتماعات مع مشغلي المطارات لضمان السلامة.



