إنقاذ بحار إسترالي تاه شهورا في المحيط الهادئ (فيديو)

تمكنت سفينة صيد من إنقاذ البحار الأسترالي، تيم شادوك وكلبه بيلا، بعد شهور من التيه في المحيط الهادئ، فيما ظلا يأكلان الأسماك النيئة ويشربان مياه الأمطار.

وغادر شادوك، لاباز بالمكسيك، في نيسان/أبريل الماضي متجها إلى بولينيزيا الفرنسية، إلا أن عاصفة هبّت بعد أسابيع قليلة من الرحلة، ودمرت الأجهزة الإلكترونية الموجودة في قاربه.