منتج "حالة خاصة" يرد على اتهامه بالاقتباس من مسلسل أمريكي
ردَّ المنتج المصري طارق الجنايني على اتهامه باقتباس قصة مسلسل "حالة خاصة" الذي عرضت أولى حلقاته، أمس الأربعاء، من المسلسل الأمريكي الشهير "The good doctor"، مؤكدًا أن مسلسله مختلف تمامًا عن المسلسل الأمريكي.
وعُرضت، أمس الأربعاء، الحلقة الأولى من مسلسل "حالة خاصة" عبر منصة "شاهد vip" المصرية، حيث تفاجأ الجمهور بأن القصة تتشابه مع مسلسل "the good doctor" الذي عُرض، في العام ٢٠١٣، في أمريكا، والذي يتناول القصة ذاتها وهي مرضى "التوحد"، مما وضع صناع العمل في مرمى انتقادات الجمهور.
وقال الجنايني في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إنه شاهد المسلسل الأمريكي، ولم يجد أي تشابه بينه وبين "حالة خاصة"، لافتًا إلى أن قضية "التوحد" قدمت في العديد من الأعمال الأجنبية، ومنها العديد من قبل عرض "the good doctor".
وأردف الجنايني: "مناقشة العمل لقضية تم تناولها من قبل لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون اقتباسًا، ومن يستطيع إيجاد مشهد أو حوار أو جملة واحدة متشابهة بين العملين يحق له الانتقاد والاتهام".
وأشار المنتج المصري إلى أنه من أكثر المنتجين الذين قاموا بشراء حقوق أعمال أجنبية وتقديمها في مصر، مؤكدًا أنه ليس بحاجة لسرقة حقوق أحد دون وجه حق، بحسب قوله.
ونوّه "الجنايني" إلى أن قصة "حالة خاصة" مهمة للغاية، ولم تقدم في العالم العربي من قبل رغم أهميتها، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.
وتدور أحداث "حالة خاصة" حول المحامي نديم الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار وتتوالي الأحداث.
ويسلط المسلسل الضوء على الحالات الخاصة من مرضى "التوحد"، وكيف يمتلكون مهارات مختلفة، وقدرات خاصة في حياتهم.
"حالة خاصة" بطولة: طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.