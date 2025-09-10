logo
منوعات

تايلور سويفت وترافيس كيلسي يفتتحان مطعمها الجديد (صور)

تايلور سويفت وترافيس كيلسي يفتتحان مطعمها الجديد (صور)
تايلور سويفت وترافيس كيلسي
إرم نيوز
إرم نيوز

شهد مطعم "1587 برايم ستيك هاوس" في كانساس سيتي ليلة مميزة بحضور تايلور سويفت وترافيس كيلسي، حيث احتفل الزوجان بالافتتاح التجريبي لمطعمهما الجديد، المملوك بالاشتراك مع نجم كرة القدم باتريك ماهومز.

مطعم تايلور وترافيس 1587 برايم ستيك هاوس

وصل الثنائي إلى المطعم حوالي الساعة 6:15 مساءً يوم الاثنين، واستقبلا العائلة والأصدقاء قبل أن يستقرا في ركن جانبي هادئ ودافئ.

أخبار ذات علاقة

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

"نتفليكس" تفاوض تايلور سويفت وترافيس كيلسي لإنتاج وثائقي عن قصة حبهما

وشارك في المناسبة أيضًا باتريك وبريتاني ماهومز، اللذان جلسا منفصلين مع إتاحة الوقت للتواصل الاجتماعي، فيما استمتعت تايلور بلعب الأطفال وحظيت بلحظات ودية مع الضيوف والموظفين.

واختتمت تايلور وترافيس كيلسي الأمسية بالانسحاب إلى ركن خلفي معًا، في إشارة إلى نجاح الافتتاح التجريبي، مع إضافة لمسة شخصية إلى قائمة الطعام بطريقة مبتكرة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC