تايلور سويفت وترافيس كيلسي يفتتحان مطعمها الجديد (صور)

شهد مطعم "1587 برايم ستيك هاوس" في كانساس سيتي ليلة مميزة بحضور تايلور سويفت وترافيس كيلسي، حيث احتفل الزوجان بالافتتاح التجريبي لمطعمهما الجديد، المملوك بالاشتراك مع نجم كرة القدم باتريك ماهومز.

وصل الثنائي إلى المطعم حوالي الساعة 6:15 مساءً يوم الاثنين، واستقبلا العائلة والأصدقاء قبل أن يستقرا في ركن جانبي هادئ ودافئ.

وشارك في المناسبة أيضًا باتريك وبريتاني ماهومز، اللذان جلسا منفصلين مع إتاحة الوقت للتواصل الاجتماعي، فيما استمتعت تايلور بلعب الأطفال وحظيت بلحظات ودية مع الضيوف والموظفين.

واختتمت تايلور وترافيس كيلسي الأمسية بالانسحاب إلى ركن خلفي معًا، في إشارة إلى نجاح الافتتاح التجريبي، مع إضافة لمسة شخصية إلى قائمة الطعام بطريقة مبتكرة.