ردت عائلة عادل إمام على الأنباء التي تكهنت مؤخرا باحتمال عودة الفنان المصري إلى الفن من خلال بوابة السعودية وهيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بعد تصريحات للفنانة يسرا حول أمنيتها بأن تقدم عملًا مع "الزعيم" في المملكة.

وأوضح المنتج الفني عصام إمام، شقيق الزعيم، أن الأسرة لم تتلقّ حتى الآن دعوة من السعودية في هذا الإطار، وليس لديهم أي معلومات في هذا السياق.

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وقال في تصريح للصحافة المحلية:"محدش كلمنا من السعودية ومعندناش أخبار عن تقديم مسرحية له في المملكة"، لافتا إلى أن الفنان إمام بخير وما زال قادرًا على العطاء.

وأضاف: "إن شاء الله يرجع تاني للجمهور قريب".

وكانت يسرا قد علقت على تقديمها مسرحية "ملك والشاطر" في السعودية قائلة: "حلمي تحقق بنوعية الإنتاج التي قدّمها المستشار تركي آل الشيخ، فلم نطلب شيئاً ولم يُنفّذه... ولم أكن أحلم بجمهور عظيم مثل الجمهور السعودي".

وكشفت يسرا عن أمنيتها في مشاركة "الزعيم" في عمل مسرحي يُعرض في السعودية، قائلة: "نفسي عادل إمام يقدّم مسرحية هنا وأعمل معه فيها، وجمهوره من كل مكان في العالم".