"آل رضوان".. مضافة في السويداء شاهدة على "جريمة مروّعة"

لم يشفع لمضافة "آل رضوان" في السويداء، تاريخها الوطني العريق، في جمع السوريين، أثناء الأحداث الخطيرة التي عصفت بسوريا، إبان الاحتلال العثماني والفرنسي، والثورة السورية الكبرى العام 1925، وصولاً إلى مقارعة نظام الأسد، واستقبال معارضيه الهاربين من البطش، من كل الطوائف.

فقد تعرّضت مضافة "آل رضوان" لمجزرة أودت بحياة أكثر من 15 شخصًا مدنيًا، بينهم نساء وشيوخ وأطفال ورجال، على يد مسلحين، أثناء اقتحامهم مدينة السويداء منذ عدة أيام.

وبالعودة إلى تاريخ مضافة "آل رضوان"، فإن وثائق المؤرخ إبراهيم جودية، تشير إلى أن المضافة شهدت لقاءً وطنيًا كبيرًا العام 1916 بعد إعدام "جمال باشا السفّاح" للشهداء في بيروت ودمشق، وقرّر هذا الاجتماع التنديد والاستنكار لهذا العمل الوحشي والتحضير للمواجهة.

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وبعد الاتفاق مع الملك "فيصل" لدخول طلائع وفرسان "جبل الدروز" إلى دمشق، تم اللقاء في مضافة "آل رضوان"، لرسم الخطة والعمل على إنجاحها. ودخلوا العاصمة السورية ورفعوا العلم العربي في الثلاثين من أيلول 1918.





وتشير وثائق وتاريخ السويداء، التي عرضها المؤرخ إبراهيم جودية كثيرًا في محاضراته، إلى أن صاحب المضافة المجاهد حسين مرشد رضوان، هو من أطلق الرصاصة الأولى على الضابط الفرنسي موريل؛ ما دفع السلطات الفرنسية إلى أن تقرر هدم المضافة، كما قامت بحملة اعتقالات كبيرة بين شباب السويداء، لكن المضافة أُعيد بناؤها العام 1937.

وحتى تاريخ قريب، بدأ مع انطلاق الثورة السورية العام 2011، فإن مضافات السويداء، ومضافة آل رضوان من ضمنها، استضافت النازحين الهاربين من بطش سلطات نظام الأسد، وقدّمت لهم كل أشكال الدعم.

وتُعتبر المضافات في السويداء تقليدًا شعبيًا، يحرص المقتدرون على إنشائه في منازلهم، وهي عبارة عن صالة ضخمة مزوَّدة بالخدمات الرئيسية، ويمكنها استقبال الضيوف لعدة أيام. كما تُعقد فيها الاجتماعات الهامة والجلسات التي تُناقش أهم التطورات المحلية، والأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

واشتهرت من مضافات السويداء مضافاتٌ قديمة مؤثّرة، مثل مضافة "آل الأطرش"، ومضافة "آل أبو الفضل"، ويعود تاريخ بناء كثير منها إلى عشرينيات القرن الماضي.

وتُزيَّن المضافات بصور المجاهدين القدامى، وفيها مقتنيات أثرية وأسلحة قديمة تم استخدامها في الثورة السورية الكبرى العام 1925، إلى جانب دلال القهوة المُرّة وأنواع الضيافة، حيث يتباهى أصحاب المضافات بأندر الأشياء التي يمتلكونها من أدوات توثّق تاريخ المدينة النضالي.

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في الأفراح والأتراح والأخطار، كانت مضافات السويداء ملجأ للناس، وحواراتهم وقراراتهم التي يتخذونها بعد النقاش، وتُعتبر ملزمة للجميع. فالمضافات، في تلك المنطقة، تتعدى دورها التقليدي، وقد ساهمت الظروف التي مرّت بها سوريا في تعزيز تلك المكانة، فحوّلت المضافات إلى فضاء اجتماعي وسياسي يهتم بجميع الشؤون.

وكان اللافت في الأمر، قيام المسلحين المُقتحمين للسويداء، بتفجير تمثال المجاهد حسين مرشد رضوان، صاحب مضافة "آل رضوان" وبانيها، الذي شاء الأهالي تخليد ذكراه في مقارعة الفرنسيين، بتمثال وُضع في مدخل المدينة، ليتّجهوا بعد نسف التمثال، إلى المضافة، ويرتكبوا مجزرة بمن كان فيها.

وسبّبت المجزرة التي حصلت في مضافة "آل رضوان" بالسويداء، غضبًا واسعًا على وسائل التواصل، واستغرب المعلّقون أن تُكافأ هذه المضافة الوطنية، بمجزرة تم فيها إطلاق النار على مدنيين عُزَّل من السلاح، وتجاوز عدد الضحايا 15 شخصًا، كانوا يعتقدون أنهم في مكان آمن!