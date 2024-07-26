في واقعة أفزعت جهات التحقيق في مصر، سُربت مقاطع فيديو خاصة بقضية كريم مسلم، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، وذلك عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه المقاطع كانت بحوزة المحكمة والنيابة، إذ وُضِعَت كأحراز للقضية، وهي توثق حالات الاغتصاب والقتل والتعذيب التي قام بها المتهم.

من جانبه، أمر النائب العام المصري بالتحقيق في واقعة التسريب، للوصول إلى المتسبب بها، وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه في هذا الفعل، الذي يعد جريمة بنص القانون.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أنها فور رصدها لانتشار مقاطع السفاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه النائب العام المستشار محمد شوقي بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع والذي قد يشكل الجريمتين المؤثمتين بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 187 و 310 من قانون العقوبات.

ولفت البيان إلى أن النائب العام المصري أمر بسؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع وصولًا لكيفية حصولهم عليها.

وفي ختام البيان أهابت النيابة العامة بالجميع الامتناع التام عن هذا السلوك الذي قد يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده.

وأكدت النيابة أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.