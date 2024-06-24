بسبب ابنتها.. توقيف مغنية مالية شهيرة في إيطاليا

أوقفت السلطات في إيطاليا المغنية المالية رقية تراوري بعد إدانتها في بلجيكا بقضية مرتبطة بحضانة ابنتها، بحسب ما أفادت النيابة العامة في بروكسل.

وكانت رقية تراوري أوقفت في باريس في مارس 2020 بموجب مذكرة توقيف أوروبية، لأنّ محكمة بلجيكية أمرتها بإعادة ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات، إلى والدها البلجيكي يان خوسينس.

وحكم على المغنية وعازفة الغيتار غيابيًّا في أكتوبر بالسجن عامين في هذه القضية.

وذكرت وسائل الإعلام إيطالية أن الفنانة أوقفت يوم الجمعة في مطار فيوميتشينو في روما، حيث كانت وصلت لإحياء حفلة موسيقية في البلاد.

وقال الناطق باسم المطار لوكالة "فرانس برس"، إن شرطة الحدود أكدت توقيف رقية تراوري، ولم تعلق السلطات الإيطالية بعد على هذه المعلومات.

وأشارت النيابة العامة في بروكسل إلى أنّ "توقيف رقية تراوري في إيطاليا يأتي في أعقاب قرار المحكمة الجنائية في بروكسل الصادر بتاريخ الـ18 من أكتوبر 2023، والذي قضى بالحكم على الشخص المعني غيابيًّا بالسجن عامين بتهمة عدم إعادة طفل" لشخص له حق حضانة هذا الطفل.

ورغم منعها من مغادرة الأراضي الفرنسية، فإن رقية تراوري قد سافرت مع ابنتها إلى مالي.

وبحسب وكيل الدفاع عن والد الطفلة، لم يتواصل موكّله مع ابنته التي تعيش في مالي مطلقاً منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال المحامي "خلال السنوات الأخيرة، اقترح الزوج مرارًا على رقية تراوري إبرام تسوية عائلية جديدة من أجل التخلص من هذا الكابوس وضمان أن تكون الطفلة مع كليهما، لكنّها رفضت كل هذه الخطوات والحلول".

وإلى جانب مسيرتها الموسيقية الناجحة، تُعرف رقية تراوري أيضًا بدعمها للاجئين. وأصبحت سفيرة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2015.