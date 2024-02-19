قرار قضائي بشأن مدير أعمال حلمي بكر لاتهامه بالنصب

قررت محكمة الجنح في مصر، الإثنين، تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار المصري حلمي بكر، لاتهامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مليونين و280 ألف جنيه مصري، ما يقارب (74 ألف دولار أمريكي)، إلى جلسة 25 مارس المقبل.

وكشف محامي حلمي بكر خلال جلسات سابقة تفاصيل القضية، مشيرا إلى أن المتهم استغل مرض موكله، وقام بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مليونين و280 ألف جنيه، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%، وعقب حضور أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه، اكتشف قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.