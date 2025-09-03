"المأساة مستمرة".. رحلة بحث عن أهل "آية" بعد 11 عاماً من الحرب

لم تنتهِ مأساة آية بسقوط النظام السوري في 8 ديسمبر 2024، بل بدأت معها رحلة بحث مؤلمة عن عائلتها التي فُقدت، العام 2014، في حي بابا عمرو بمدينة حمص، عندما كانت في السابعة من عمرها.

ووفقًا لما أوردته صفحات إخبارية محلية من دمشق، عُثر على آية تائهة في أحد شوارع العاصمة خلال العام 2014، بالتزامن مع موجات نزوح ضخمة من حمص نتيجة القصف والاشتباكات العنيفة.

وتولّت سيدة دمشقية رعايتها منذ ذلك الحين وحتى اليوم، حيث بلغت آية قرابة العشرين من عمرها، دون أي معلومة مؤكدة عن مصير عائلتها أو ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

وتقول السيدة التي ربتها: "دوّنت كل ما ذكرته آية عندما كانت صغيرة، أملاً في أن يساعدنا ذلك بالوصول إلى أهلها، لكننا لم ننجح حتى الآن".

وذكرت آية أن منزل عائلتها يقع قرب ملعب ترابي وأمامه دكان صغير في حي بابا عمرو، وأشارت إلى بعض الأسماء مثل "ميادة"، و"عبد الله"، و"آل جنيد"، لكنها لم تتذكر تفاصيل إضافية.

وتواصل السيدة جهودها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى لجان أحياء حمص، لمحاولة جمع خيوط قد تقود إلى أهل الفتاة.

يُذكر أن الحرب في سوريا تسببت في نزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخليًا، بحسب تقديرات دولية، بينما لا يزال مصير نحو 130 ألف مفقود مجهولًا، من بينهم نساء وأطفال.