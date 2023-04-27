باندا تصبح عنوانا لتدهور العلاقات بين الصين وأمريكا
أصبحت الباندا العملاقة يا يا، عنوانا لتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن ساهمت قبل عشرين عاما في تحسين العلاقة بينهما.
الباندا يا يا ودعت الولايات المتحدة واستقلت طائرة متجهة إلى الصين يوم أمس الأربعاء، لتهبط اليوم الخميس في شنغهاي بعد رحلة استغرقت 16 ساعة، نقلتها إلى الوطن على متن طائرة خاصة من طراز "باندا إكسبرس" من شركة فيديكس ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.
وكانت المناقشات الساخنة في الصين حول معاملة حديقة حيوان ممفيس الأمريكية للباندا Ya Ya قد ادت إلى تسليط الضوء على مدى العداء الذي وصلت إليه العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.
ظهرت يا يا البالغة من العمر 22 عامًا نحيفة في الصور الأخيرة، على عكس ما كانت عليه عندما كانت صغيرة في السن.
وأصيب الكثيرون في الصين بالصدمة والحزن بسبب ما وصلت إليه حالتها، حيث يعتقد البعض أنها لم تحصل على الرعاية والاهتمام المناسبين - وهو اتهام وجهه لأول مرة من قبل المدافعين عن الحيوانات في عام 2021 ، لكن حديقة حيوان ممفيس أنكرته مرارًا وتكرارًا.
وكان من المقرر أن تعود يا يا ورفيقها ، لو لي ، إلى الصين هذا العام بعد انتهاء قرض مدته 20 عامًا. لكن لو توفي فجأة متأثرا بمرض في القلب في أوائل فبراير ، مما زاد الشكوك حول سوء المعاملة.
وتفترض "دبلوماسية الباندا" الصينية ، أن تكون هذه الدببة بمثابة مبعوث صداقة بين الصين والدولة المضيفة لهم. لكن بالنسبة للقوميين الصينيين ، أصبحت يا يا رمزًا صارخًا لما يرونه تنمرا أمريكيا وقمعا للصين.
واعتبر تعليق نشر على موقع Weibo ، منصة الصين الشبيهة بتويتر "أن التعامل مع كنزنا الوطني بمثل هذا الموقف هو استفزاز صريح للصين".
وانتشرت مقاطع فيديو لاثنين من حيوانات الباندا المرحة والحيوية في حديقة حيوان موسكو على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ، مما أثار الثناء على روسيا لرعايتها الدببة الصينية.
وقارنت وسائل إعلام صينية التناقض الواضح بين حيوانات الباندا في الولايات المتحدة وروسيا، ما أظهر موقفًا مؤيدًا لروسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا ومعاديا للولايات المتحدة.
وكانت الصين قد استخدمت الدببة كأداة سياسية لعلاقاتها الدولية منذ العام 1941، عندما اهدت زوجًا من الأشبال لواشنطن امتنانًا للمساعدة الأمريكية في محاربة الغزو الياباني، لكنها توقفت عن التخلي عن حيوانات الباندا مجانا في العام 1984، لتتحول إلى سياسة القروض عالية الاسعار.