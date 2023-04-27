باندا تصبح عنوانا لتدهور العلاقات بين الصين وأمريكا

أصبحت الباندا العملاقة يا يا، عنوانا لتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن ساهمت قبل عشرين عاما في تحسين العلاقة بينهما.

الباندا يا يا ودعت الولايات المتحدة واستقلت طائرة متجهة إلى الصين يوم أمس الأربعاء، لتهبط اليوم الخميس في شنغهاي بعد رحلة استغرقت 16 ساعة، نقلتها إلى الوطن على متن طائرة خاصة من طراز "باندا إكسبرس" من شركة فيديكس ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وكانت المناقشات الساخنة في الصين حول معاملة حديقة حيوان ممفيس الأمريكية للباندا Ya Ya قد ادت إلى تسليط الضوء على مدى العداء الذي وصلت إليه العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.

ظهرت يا يا البالغة من العمر 22 عامًا نحيفة في الصور الأخيرة، على عكس ما كانت عليه عندما كانت صغيرة في السن.