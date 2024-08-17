نجح الشاب عبدالمجيد عبدالله الفخري في إنقاذ 13 شخصاً من براثن الموت غرقًا بالسيول في محافظة إب وسط اليمن، وهو ما لقي تفاعلًا وإشادة واسعة النطاق.

وبدأ عبدالمجيد، في حديث لـ"إرم نيوز"، حيال مغامرته الإنسانية، بالقول: "إذا لم يحثك ضميرك، ويدفعك لإنقاذ روح إنسان، وأنت قادر على ذلك، فأنت تعاني خللًا في إنسانيتك".

وأضاف أن "ما قمت به من الإنقاذ كان واجبًا إنسانيًّا، لم ينتبني الخوف، بل كان همي أن أنقذ هذه الأرواح التي كانت مهددة بالموت، وكان كل الخوف أن تغرق أسرة وأرواح كرمها الله".

وتمكن الشاب الفخري من انتشال 13 فردًا، منهم 8 نساء، و5 أطفال، 3 منهم تتراوح أعمارهم بين العام والعامين، وطفلان يبلغان من العمر 10 أعوام، كانوا عالقين داخل الطابق الأرضي لمنزل في منطقة الخشبة بمديرية جبلة التابعة لمحافظة إب اليمنية.

وأظهر فيديو جديد تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية الإنقاذ، التي نفذها الفخري، وهو يتدلى بواسطة حبل على جانب أحد المباني، صعودا وهبوطا لانتشال نساء وأطفال من أسرة واحدة، عبر نافذة منزل محاصر بالسيول الجارفة.

وحصدت مغامرة الفخري، الذي وصف بـ"البطل"، الكثير من تقدير اليمنيين، فيما عبر البعض عن تقديرهم بالتبرعات المادية للشاب من داخل اليمن وخارجه.

وبلغت التبرعات المادية إلى الفخري، 5000 دولار من الخارج، و300 ألف ريال يمني من داخل البلاد، فيما وعدت شخصيات أخرى بالتبرع له بملايين الريالات، مع توفير وظيفة له في الدفاع المدني.