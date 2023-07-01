أحيا حفلاً غنائياً.. هكذا استقبل الجمهور الأردني تامر حسني (فيديو)

أحيا الفنان المصري تامر حسني، مساء الجمعة، حفلاً غنائياً جماهيرياً في نادي "ديونز عمّان" في الأردن، وكان الجمهور الأردني استقبله بـ"زفّة أردنية" لحظة وصوله.

وشهد النادي توافد المئات قبل ساعات من الحفل الذي روج له حسني عبر صفحته على "إنستغرام" قائلاً: "شكل هرمون السعادة مفرحكو. شايف ده في عينيكو بجد، كل الشكر ليكم وربنا يعلم بحبكم أد ايه، يلا مستنيكم فى الحفلة".