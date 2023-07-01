أحيا حفلاً غنائياً.. هكذا استقبل الجمهور الأردني تامر حسني (فيديو)
أحيا الفنان المصري تامر حسني، مساء الجمعة، حفلاً غنائياً جماهيرياً في نادي "ديونز عمّان" في الأردن، وكان الجمهور الأردني استقبله بـ"زفّة أردنية" لحظة وصوله.
وشهد النادي توافد المئات قبل ساعات من الحفل الذي روج له حسني عبر صفحته على "إنستغرام" قائلاً: "شكل هرمون السعادة مفرحكو. شايف ده في عينيكو بجد، كل الشكر ليكم وربنا يعلم بحبكم أد ايه، يلا مستنيكم فى الحفلة".
الفنان المصري الذي أحيا ليلته بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققه فيلمه "تاج"، استقبله الجمهور الأردني بـ"زفّة أردنية" لحظة وصوله مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية قبل ليلة من حفلته، وعلق عليها حسني قائلاً: "كل مرة جمهور الأردن بيستقبلني أحلى من المرة اللي قبلها، المرة دي بزفه بلدي وورد، وحالة الحب زيادة".
وتفاعل الجمهور الأردني مع أعمال تامر حسني القديمة والجديدة ورددوا معه أجمل أغانيه في ثالث أيام عيد الأضحى، حيث تقام خلال موسم الأعياد الحالي عدة حفلات غنائية وفنية لعدد من الفنانين الأردنيين والعرب.
وينافس فيلم الفنان تامر حسني "تاج" في سباق العيد؛ وهو من تأليفه وإخراج سارة وفيق، ويشارك فيه دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وغيرهم.