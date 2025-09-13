تقارير عبرية عن حدث أمني في غزة واشتباكات عنيفة تدور حاليا في القطاع

"الأكثر إخلاصاً".. زوج يحصد إشادة واسعة بفضل إعاقة زوجته (فيديو)

حصد رجل من شرق الصين إعجابًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما كُرّم بلقب "الزوج الأكثر إخلاصًا"، لوقوفه الدائم إلى جانب زوجته التي فقدت بصرها قبل أكثر من 10 سنوات.

وفي التفاصيل، كان لي جوكسين، البالغ من العمر 39 عامًا، يدير ورشة لتصليح السيارات في مدينة "تشينغداو" بمقاطعة "شاندونغ"، وتزوج من تشانغ شيينغ عام 2008.

وعاشت الأسرة حياة طبيعية حتى عام 2013، حين شُخّصت تشانغ بمرض خطير في العين.

 وعلى الرغم من إنفاق ما يقرب من نصف مليون يوان على العلاج، فقدت بصرها بالكامل في منتصف عام 2014.

وروى لي اللحظة الصعبة قائلاً: "شعرنا وكأننا سقطنا من الجنة إلى الجحيم"، لكنه طمأن زوجته قائلاً: "سأمضي حياتي معك.. أينما ذهبت، سأكون معك".

وحرص لي على خلق بيئة مستقرة لزوجته، فرفض تغيير ترتيب الأثاث حتى تتمكن من التحرك بثقة. ومع الوقت، استعادت تشانغ جزءًا من استقلاليتها وتعلمت مجددًا الطهي، حيث باتت تحضّر الزلابية التي لا تزال تحظى بإعجاب زوجها.

وفي رسالة مؤثرة، قالت تشانغ: "يجب أن أعيش. من أجل عائلتنا، عليّ أن أكون قوية".

