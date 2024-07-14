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إصابة 14 شخصًا بحادث تصادم في مصر

إصابة 14 شخصًا بحادث تصادم في مصر
تعبيرية
أحمد بيومي
أحمد بيومي
14 يوليو 2024، 8:01 م

أصيب 14شخصًا بينهم أشخاص يحملون جنسيات أجنبية في حادث تصادم حافلة على طريق العاصمة المصرية القاهرة العين السخنة، إثر اصطدام الحافلة بالرصيف.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث سير لحافلة على طريق العين السخنة، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان الحادث، بصحبة 5 سيارات إسعاف، حيث تبين من المعاينة الأولية إصابة 14شخصًا من بينهم أجانب، وأدى الحادث إلى تحطم الجزء الأمامي من الحافلة.

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ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث، واستمعت المباحث إلى الناجين من الحادث، إذ تبين أن السيارة انحرفت عن الطريق أثناء سيرها بسرعة، مما جعلها تصطدم بالرصيف وتصعد فوقه.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي وجهت بسرعة التحريات لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات للسائق لاستبيان إن كان السائق يقود تحت تأثير المخدر أم لا.

مصر

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