المغامر المصري خالد بن جلال يُفجر مفاجأة أثناء تحقيقات النيابة العامة

فجّر "التيكتوكر" المعروف بـ"المغامر خالد بن جلال" مفاجأة خلال تحقيقات النيابة العامة في مصر، بشأن قدرته على استخراج الجن.

وجاءت تحقيقات النيابة العامة، التي استمرت بضع ساعات، بطلب تحريات أجهزة وزارة الداخلية حول ارتكابه تهمًا تتعلق بادعائه بقدرته على استخراج الجن.

واعترف "التيكتوكر" المصري بأنه كان يصوّر الفيديوهات وينشرها عبر حسابه الشخصي على منصة "تيك توك"؛ لجذب المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة عالية من أجل مكاسب مالية.

وأشار إلى أن فيديوهاته كانت على سبيل المزاح، ولا توجد أي مقاطع تؤكد استخراجه للجن بالفعل، مؤكدًا أن الأمر لم يتجاوز حدود المزاح.

وبعد الاستماع لأقواله، أمرت النيابة العامة بحجز "التيكتوكر" المصري لمدة 24 ساعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على "التيكتوكر" المصري، إثر ظهوره في مقاطع فيديو وهو يتردد على بعض المباني المهجورة، ويوهم متابعيه بقدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تبيّن أن المتهم مقيم في نطاق محافظة القاهرة، وبحوزته هاتفان، وبفحصهما تبيّن احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إلى جانب الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، ومحافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.