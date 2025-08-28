تفاعل كبير من الوسط الفني مع رسالة أنغام "الباكية"

تتوالى رسائل الدعم والمؤازرة من نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم العربي تجاه الفنانة أنغام، بعدما أثارت رسالتها الصوتية الأخيرة، التي جاءت بصوت باكٍ، وجّهتها إلى جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة كبيرة من التعاطف والتفاعل، بعد أن حملت في مضمونها امتنانًا عميقًا لكل من ساندها خلال أزمتها الصحية، لتترك أثرًا بالغًا في نفوس محبيها وزملائها.

اشتياق لصوت أنغام

كان الإعلامي المصري محمود سعد، الصديق المقرب من أنغام، والمفوض من قبلها خلال رحلتها العلاجية في ألمانيا، قد شارك رسالة دعم خاصة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيها: "والله وحشنا صوتك يا أنغام، سواء في الكلام أو الغناء".

كما دعاها للحديث مع جمهورها، واصفًا إياهم بـ"ناسها وأهلها"، ومُتمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى فنها وجمهورها.

رسالة فنية مؤثرة

من جانبه، عبّر الفنان شريف منير عن مشاعره الصادقة تجاه أنغام، في مقطع مرئي نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر فيه بكلمات عفوية محمّلة بالمحبة، قائلًا: "الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله يكون آخر التعب، الناس كلها بتحبك، وأنا أولهم، دائمًا رسالتك في الفن مؤثرة"، وأضاف: "نتمنى أن تعودي أقوى، ونستمتع بكِ طول العمر، ربنا يخليكي لأولادك وفنك".

احترام ومحبة

أما الإعلامي عمرو أديب، فاختار أن يُعبّر عن مشاعره بصراحة عبر منصة "إكس"، كاتبًا: "أنا بحبك يا أنغام، ويمكن ما عرفتش أقول ده كفاية طول السنين، بس بحبك فعلًا، وبحترم كل اللي قدمتيه".

وفاء الأصدقاء

في سياق متواصل، لم تغب الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن المشهد، إذ أعربت عن تضامنها مع صديقتها عبر رسالة مؤثرة نشرتها على حسابها في "إكس"، قالت فيها: "صديقتي أنغام، كنت عارفة إنو الله كبير، وما رح يتركك أبدًا، كان عندي إيمان كبير إنك راح ترجعيلنا، راجعة لأولادك وجمهورك، إنتِ إنسانة قوية، وراح نشوفك تولعي المسارح من جديد".

تضامن رسمي

وفي إطار التضامن الرسمي، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا مقتضبًا، أعربت فيه عن تمنياتها الخالصة بالشفاء العاجل لأنغام، مؤكدة دعمها الكامل لها، ومشيدة بما قدمته من فن راقٍ أسعد الملايين في مصر والوطن العربي.

مكانة راسخة في القلوب

وأكدت مصادر إعلامية مصرية أن هذه الرسائل تُجسد بمضامينها الصادقة مكانة أنغام الراسخة في قلوب جمهورها وزملائها، وتُظهر عمق التأثير الذي تركته مسيرتها الفنية، ليس فقط في الساحة الفنية، بل في وجدان كل من تابع صوتها وإحساسها على مرّ السنوات.